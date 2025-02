München gedenkt Opfer des Anschlags vor einer Woche

München erinnert an Opfer von Demo-Attentat: Eine Woche nach dem Anschlag in der Landeshauptstadt fand am Abend in der Nähe des Tatorts eine Gedenkfeier von Verdi statt. Nach Polizeiangaben haben 500 Menschen daran teilgenommen - auch Münchens Oberbürgermeister Reiter. Er sprach von einem sinnlosen Verbrechen. Am vergangenen Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane in einen von der Gewerkschaft organisierten Demonstrationszug gefahren – Dutzende wurden verletzt, eine Frau und ihre kleine Tochter starben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 21:00 Uhr