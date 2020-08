München gedenkt NSU-Opfer Habil Kilic

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt haben am Nachmitttag etwa 50 Menschen an das NSU-Opfer Habil Kilic erinnert. Sie legten einen Kranz am ehemaligen Obst-und Gemüsegeschäft von Kilic in Ramersdorf nieder und hielten für eine Schweigeminute inne. In einer Gedenkrede warf Siegfried Benker von der Opferberatungsstelle BEFORE den Behörden vor, über viele Jahre auf dem rechten Auge blind gewesen zu sein. Die Angehörigen sind nach seinen Worten über Jahre fälschlich verdächtigt und damit nie zur Ruhe gekommen. Kilic war vor 19 Jahren von der rechtsextremen Terrorgruppe in seinem Geschäft ermordet worden. Er war das vierte von zehn Opfern des NSU.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 20:00 Uhr