München gedenkt des Olympia-Attentats von 1972

München: 50 Jahre nach dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft wird heute der Opfer gedacht. Im Olympiapark wird in Kürze nahe des Wohnblocks, in dem palästinensische Terroristen eingedrungen waren, unter anderem die Witwe des getöteten Gewichthebers Josef Romano sprechen. Anschließend wird am Flugplatz Fürstenfeldbruck an die missglückte Befreiungsaktion erinnert. Neun israelische Sportler und ein deutscher Polizist kamen dabei ums Leben, zuvor hatte die Gruppe "Schwarzer September" bereits zwei Sportler im Olympischen Dorf ermordet. Neben Bundespräsident Steinmeier kommt auch der israelische Präsident Herzog nach Fürstenfeldbruck. Erst vor wenigen Tagen haben sich die Hinterbliebenen und die Bundesregierung auf weitere Entschädigungszahlungen von weiteren 28 Millionen Euro geeinigt.

