München gedenkt der Anschlagsopfer

Rund 500 Menschen sind heute in der Münchner Innenstadt zusammengekommen, um der Opfer des Anschlags vor genau einer Woche zu gedenken. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen, unter dem Motto "Wir trauern gemeinsam." Nach einer Schweigeminute wurde ein Statement der Familie verlesen, die bei dem Anschlag zwei Angehörige verloren hat. Oberbürgermeister Reiter sagte, nach dem sinnlosen Verbrechen vor einer Woche gebe es ein Davor und ein Danach, doch die Gesellschaft werde weiter zusammenstehen und sich gemeinsam gegen Hass und Hetze stellen. Der Verdi-Bundesvorsitzende Werneke bezeichnete den Anschlag als schwersten Angriff auf eine Gewerkschaft in der Nachkriegsgeschichte. Danach haben zahlreiche Teilnehmer am Tatort weitere Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 20.02.2025 20:00 Uhr