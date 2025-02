München gedenkt bei Trauergottesdienst der Anschlags-Opfer

Vier Tage nach der mutmaßlich islamistischen Tat haben sich Betroffene, Einsatzkräfte und Politiker am Abend zu einem ökumenischen Trauergottesdienst versammelt. Ministerpräsident Söder sagte in seiner Ansprache, dieser Anschlag zerreiße einem das Herz. Der CSU-Chef sprach aber auch von einem Zeichen der Hoffnung, dass so viele Menschen Anteil nehmen und man sich nicht spalten lasse. Es dürfe kein Generalverdacht möglich sein, so Söder.

