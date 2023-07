München gedenkt am OEZ der Opfer vom 22. Juli 2016

Meldungsarchiv - 22.07.2023 17:15 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Landeshauptstadt erinnert heute an die rassistisch motivierte Mordserie rund um das Olympia-Einkaufszentrum vor genau sieben Jahren. Am Nachmittag zogen etwa 300 Menschen in einem Gedenk-Demonstrationszug durch den Norden der Stadt zum damaligen Tatort. Einige trugen T-Shirts mit den Bildern der Getöteten darauf, andere fordern auf Plakaten: "Rechten Terror bekämpfen." - In unmittelbarer Umgebung des Einkaufszentrums hatte ein 18-Jähriger am 22. Juli 2016 acht Jugendliche und eine Frau erschossen. Vier weitere Menschen wurden verletzt, der Täter tötete sich selbst. Zunächst war von einem Amoklauf die Rede. Später stellte sich heraus, dass der junge Mann gezielt auf - wie es heißt - "nicht-deutsch aussehende" Menschen losgegangen war. Die offizielle Gedenkfeier der Stadt München, an der auch Oberbürgermeister Reiter teilnimmt, hat um 17 Uhr begonnen.

