München gedenkt am 7. Jahrestag des OEZ-Attentats der Opfer

22.07.2023 09:00 Uhr

München: Sieben Jahre nach dem rassistischen Attentat im Münchner Olympia-Einkaufszentrum wird heute wieder an die Opfer erinnert. Um 17:00 Uhr findet am Tatort in der Hanauer Straße eine Gedenkveranstaltung statt. Mit dabei sind Hinterbliebene und Oberbürgermeister Dieter Reiter. Davor werden die Angehörigen in einem Gedenk-Demonstrationszug vom Moosacher Bahnhof zum Denkmal für die neun Opfer beim OEZ ziehen. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger am Münchner Olympia-Einkaufszentrum acht Jugendliche und eine 45-Jährige Frau erschossen, viele Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 09:00 Uhr