München freut sich auf sechs Spiele der Fußball-EM 2024

München: Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 finden insgesamt sechs Spiele in der Münchner Arena statt - allerdings nicht das Endspiel. Das hat die UEFA heute nach Berlin vergeben. München ist aber Gastgeberstadt beim Eröffnungsspiel am 14. Juni - und es steht auch fest, dass dann die DFB-Elf dort antreten wird. Daneben gibt es ein Halbfinale und vier weitere Spiele. Die Details werden Anfang Dezember kommenden Jahres festgelegt. Im Münchner Rathaus zeigt man sich hocherfreut: Die Landeshauptstadt sei damit bei zwei aufeinanderfolgenden Europameisterschaften Spielort - das sei einmalig in der Geschichte des Turniers.

