München feiert Faschingsdienstag - Straßenreinigung streikt

21.02.2023 10:45 Uhr

München: Der Straßenfasching erreicht in München traditionell seinen Höhepunkt – mit dem Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt. Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Standlfrauen wieder Tänze einstudiert. Die Tradition ist mehr als hundert Jahre alt. Allerdings fällt der Kehraus nach der Feier aus - zumindest wenn man an das tatsächliche Saubermachen nach der Feier denkt. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Straßenreinigung zum Streik aufgerufen. Zum Faschingshöhepunkt soll sichtbar werden, was es bedeuten würde, wenn es die Straßenreinigung nicht gäbe, teilte die Gewerkschaft mit. Sie fordert mehr Lohn für die Angestellten.Damit dürften in München nach dem Faschingstreiben Unrat und Konfetti erstmal liegen bleiben.

