München feiert den 867. Stadtgeburtstag

München: Mit einem mehrfachen Böllerknall haben Schützen die Feierlichkeiten zum 867. Geburtstag der Landeshauptstadt eröffnet. Dieses Jahr lautet das Motto: "Glanz, Gloria und Genuss". Auf der Festbühne am Marienplatz trat unter anderem die Faschingsgruppe der Marktweiber vom Viktualienmarkt auf. Gefeiert wird in München das ganze Wochenende an mehreren Orten. Auf dem Wittelsbacherplatz gibt es beispielsweise ein Riesenrad und am Odeonsplatz sind Mitmachstände aufgebaut, wo sich verschiedene Handwerksberufe vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 17:00 Uhr