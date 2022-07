München erinnert an OEZ-Anschlag

Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Landeshauptstadt erinnert heute, am 6. Jahrestag des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufzentrum, an die Opfer. Die Gedenkveranstaltung findet auf Wunsch der Angehörigen zum Tatzeitpunkt um 17.30 Uhr am Denkmal "Für Euch" statt, wie die Stadt München mitgeteilt hat. Neben den Angehörigen wird auch Oberbürgermeister Reiter sprechen. Am 22. Juli 2016 tötete ein 18-Jähriger neun Menschen und sich selbst. Die meisten Opfer waren Jugendliche. Fünf Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 10:00 Uhr