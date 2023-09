München erinnert an das Oktoberfest-Attentat

München: Oberbürgermeister Reiter hat zum 43. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats an das Unrecht erinnert, das Überlebende und Opfer-Angehörige später beim Umgang mit Behörden erfahren haben. Dazu gehörten fehlende Versorgung und Betreuung, Mangel an Verständnis und Erfahrungen von Ausgrenzung und Abwiegelung. Reiter sprach bei einer Gedenkveranstaltung am Festgelände an der Theresienwiese. Dort hatte am 26. September 1980 eine Bombe zwölf Wiesn-Besucher und den rechtsextremen Täter Gundolf Köhler in den Tod gerissen, es gab mehr als 200 Verletzte. Erst 2020 hatte die Bundesanwaltschaft die rechtsextremistische Motivation des Attentäters festgestellt und damit anerkannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 12:45 Uhr