München erinnert an Anschlag auf Nachtclub vor 40 Jahren

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist an den Anschlag auf den Nachtclub "Liverpool" erinnert worden, der vor 40 Jahren verübt wurde. Kulturstaatsministerin Roth erklärte, viel zu wenige Menschen wüssten von der Tat. Nach Worten der Grünen-Politikerin wurde rechter Terror in Deutschland jahrelang verdrängt, verschwiegen und vertuscht. Roth sprach sich dafür aus, Orte der Erinnerung zu schaffen, die einen immer wieder mit solchen Taten konfrontierten. Am 7. Januar 1984 setzten zwei junge Rechtsextremisten aus Italien den Nachtclub im Münchner Bahnhofsviertel in Brand. Eine Mitarbeiterin wurde getötet, sieben weitere Personen schwer verletzt. Die Täter wurden später in ihrer Heimat verurteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 16:00 Uhr