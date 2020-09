München durchbricht kritische 50er-Marke bei Coronainfektionen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt ist der kritische Sieben-Tages-Grenzwert bei Corona-Neuinfektionen überschritten. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt hat, liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche in München nun bei 50,7 je 100.000 Einwohner. In diesem Fall sind strengere Schutzmaßnahmen vorgesehen. Oberbürgermeister Reiter teilte mit, man wolle die weitere Entwicklung übers Wochenende abwarten und am Montag im Krisenstab Entscheidungen treffen. Insbesondere will Reiter möglichst weder Kindergärten noch Schulen schließen. Aktuell gilt in München ein zeitlich und örtlich begrenztes Alkoholverbot an einigen öffentlichen Orten. Außerdem untersagte die Stadt auch Zuschauer für den Bundesligastart FC Bayern gegen Schalke heute Abend in der Münchner Arena.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 17:00 Uhr