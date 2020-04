München bleibt Spielort der verlegten Fußball-EM

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landeshauptstadt bleibt Spielort der verschobenen Fußball-Europameisterschaft. Der Münchner Stadtrat hat entschieden, dass die vier Spiele weiterhin in der Arena in Fröttmaning ausgetragen werden sollen. Die EM findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt. In München sollen drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft stattfinden, unter anderem gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 14:15 Uhr