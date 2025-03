München bleibt sicherste Millionenstadt

München: Die bayerische Landeshauptstadt bleibt die sicherste Millionenstadt in Deutschland. Laut Kriminalstatistik gab es im vergangenen Jahr rund 5.300 Straftaten pro 100.000 Einwohner. In Köln, Hamburg und Berlin liegt diese Zahl mehr als doppelt so hoch. Sorgen bereitet den Behörden allerdings der Anstieg von Tatverdächtigen im Kindesalter. In der aktuellen Statistik stehen 344 Tatverdächtige, die jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig sind. Im Zehnjahresvergleich hat sich diese Zahl laut Polizei mehr als verdreifacht. Zu den häufigsten Straftaten, die von Kindern begangen werden, zählen Körperverletzung und Raub. Nach Einschätzung der Polizei spielen Gewalterfahrung im Kindesalter, das familiäre Umfeld und die Selbstinszenierung auf sozialen Plattformen zentrale Rollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 01:00 Uhr