München beleuchtet Rathaus zum Ramadan-Ende

Zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan und zum heutigen "Zuckerfest" wird das Münchner Rathaus am Abend beleuchtet. Ab 19 Uhr wird dort in 13 Sprachen "Frohes Fest" zu lesen sein. Wie die Stadt mitteilte, soll damit ein Zeichen für Zusammenhalt, ein respektvolles Miteinander und gegen Diskriminierung gesetzt werden. München stehe fest an der Seite der Betroffenen von antimuslimischem Rassismus und setze sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 15:00 Uhr