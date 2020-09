Müller wirbt vor UN-Gipfel für Naturerbe-Fonds

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Internationaler Naturerbe-Fonds soll den Aufbau und die Sicherung von Naturschutzgebieten weltweit finanzieren. Entwicklungsminister Müller betonte vor Beginn des UN-Biodiversitätsgipfels, die Staaten allein könnten das nicht leisten - vor allem nicht die Entwicklungsländer. An dem Fonds beteiligen sich neben Regierungen auch Organisationen wie der WWF oder die Unesco. Müller warnte, alle vier Sekunden werde weltweit eine Waldfläche in der Größe eines Fußball-Feldes abgeholzt - zum Beispiel für Soja oder Palmölplantagen. Und je weniger natürlicher Lebensraum, desto größer sei die Gefahr, dass Viren von Tieren auf Menschen überspringen - wie das Corona-Virus, so der Entwicklungsminister.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.09.2020 12:45 Uhr