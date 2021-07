Müller und Kretschmann sind für Testpflicht von Urlaubsrückkehrern

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, unterstützt die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nach einer Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Sie sollte am 1. August beginnen, auch wenn es nicht einfach durchzuführen sei, sagte Müller im ARD-ZDF Morgenmagazin. Es sei Aufgabe des Bundeskabinetts, nun die Kontrollmöglichkeiten durchzuspielen. Der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz erklärte, die Kontrollen an den Grenzen seien aber nur stichprobenartig möglich. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann unterstützt die Forderung nach einer Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Das sei wichtig, damit nicht noch mehr Probleme und neue Varianten in das Land eingeschleppt würden, sagte Kretschmann im Deutschlandfunk. Immer mehr Ministerpräsidenten haben sich hinter die Forderung Söders nach einer Testpflicht für ungeimpfte Urlaubsrückkehrer gestellt. Ob sie am 1. August beginnt, ist aber noch offen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 09:00 Uhr