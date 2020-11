Müller ruft am Black Friday zu nachhaltigem Konsum auf

Chiemgauer Privatvermieter fordern Aufhebung des Beherbergungsverbotes

Bernau: Rund 150 Privatvermieter im Chiemgau haben Bundeswirtschaftsminister Altmaier aufgefordert, das Beherbergungsverbot aufzuheben. In einem offenen Brief des Vereins "Private Gastgeber im Chiemgau" fragen sie den Minister, warum in den Ferienwohnungen und Häusern keine Gäste untergebracht werden dürfen. Die meisten Gebäude seien in einer ländlichen Region, die Kontakte daher viel geringer als in Ballungsräumen, im ÖPNV, in Einkaufszentren oder Supermärkten. Experten zufolge sind in Deutschland über 100.000 Privatvermieter von den Corona-Einschränkungen betroffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.11.2020 09:45 Uhr