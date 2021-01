Müller fordert vor Bund-Länder-Gesprächen mehr Homeoffice

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor Beginn der Bund-Länder-Gespräche über weitere Corona-Verschärfungen hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Müller für einen deutlichen Ausbau des Homeoffice ausgesprochen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Müller, man habe mit den letzten Corona-Maßnahmen hart in das Familienleben der Menschen eingegriffen; jetzt müsse vor allem in der Wirtschaft - so wörtlich - "nachgeschärft" werden. So forderte Müller von den Arbeitgebern eine nachprüfbare Begründung, warum bestimmte Tätigkeiten nicht ins Homeoffice verlegt werden könnten. IG-Metall-Chef Hofmann zeigte sich skeptisch. Manche kleinere und mittlere Betriebe seien weder technisch noch organisatorisch in der Lage, dies umzusetzen, so Hofmann. Der Maschinenbauverband VDMA verweist darauf, dass für bestimmte Arbeiten mit hohen Datenvolumina eine IT-Infrastruktur nötig ist, die zu Hause in der Regel nicht zur Verfügung steht, insbesondere nicht im ländlichen Raum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 09:00 Uhr