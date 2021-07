Müller fordert stärkeren Einsatz gegen Fluchtursachen

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesentwicklungsminister Müller hat angesichts des 70. Jahrestags der Genfer Flüchtlingskonvention die EU zu mehr Einsatz im Kampf gegen Fluchtursachen aufgerufen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, nach Expertenschätzungen könnten in wenigen Jahren aus 20 Millionen Klimaflüchtlingen 100 Millionen werden. In dieser Situation fehlt nach Müllers Worten dem Welternährungsprogramm Geld für dringend notwendige Soforthilfe in besonders betroffenen Regionen. Das sei ein Skandal und absolut kurzsichtig. Ebenso sei es kurzsichtig, dass die EU ihre Mittel für die Entwicklungspolitik für die kommenden Jahre gekürzt habe. Der 70. Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention müsse Mahnung sein, nicht nachzulassen im humanitären Engagement, betonte Müller.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 07:00 Uhr