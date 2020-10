Müller fordert in Corona-Krise personelle Unterstützung

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, hofft in der Corona-Krise auf personelle Verstärkung vom Bund. Wie Müller sagt, sind gerade in den Gesundheitsämtern noch viel zu viele Stellen unbesetzt. Der Chefvirologe der Berliner Charite, Drosten, beklagt Irrlichter in der öffentlichen Information zum Virus. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Müller hat er gesagt, manche würden jetzt darüber reden, ob denn die Erkrankung mit Covid-19 wirklich noch so gefährlich sei. Das sei sie - die Informiertheit der Bevölkerung sei entscheidend, so Drosten. Das Robert-Koch-Institut hatte heute erneut einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das RKI 4.516 neue Fälle. Die Berliner Charite ist durch die steigenden Zahlen dazu gezwungen, planbare Operationen wie im Frühjahr wieder zu verschieben. Wie Vorstandsmitglied Frei erklärte, muss man versuchen, die Intensivbetten für Covid-Patienten frei zu bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 12:00 Uhr