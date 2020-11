Müller fordert Beschluss zum Lieferkettengesetz

Nachrichtenarchiv - 30.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesentwicklungsminister Müller hat die Bundesregierung aufgefordert, wie vereinbart möglichst rasch ein Lieferkettengesetz zu beschließen. Ziel ist es, auf diese Weise Kinderarbeit und Niedriglöhne bei ausländischen Zulieferern einzudämmen. Der Funke Mediengruppe sagte Müller, die Menschen wollten, dass die Konzerne mehr Verantwortung für Arbeitsbedingungen und Umweltschutz übernähmen. Noch vor Weihnachten müsse man zu einer Entscheidung kommen; die Vorlage für das entsprechende Gesetz würde seit vier Monaten vorliegen. Die Blockade einiger Wirtschaftsverbände dürfe nicht dazu führen, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr beschlossen wird, so Müller. In der Schweiz war ein ähnliches Gesetz bei einer Volksabstimmung gestern gescheitert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2020 07:00 Uhr