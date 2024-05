Mülheimer Dramatikerpreis geht an israelische Regisseurin

Mülheim an der Ruhr: In diesem Jahr erhält die israelische Theaterregisseurin Sivan Ben Yishai den Dramatikerpreis der Stadt. Wie die Veranstalter der Mühlheimer Theatertage mitteilten, wird die 46-Jährige für ihr Stück "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" geehrt. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. In der Begründung der Jury heißt es, das Werk sei ein knapp, elegant und treffend geschriebener großer Anklagetext. Ben Yishai gewinnt den Mülheimer Dramatikerpreis bereits das zweite Mal. Vor zwei Jahren wurde ihr Stück "Wounds are forever"- Selbstporträt als Nationaldichterin" geehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 14:00 Uhr