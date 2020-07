MTU Aero Engines will bis zu 1.500 Stellen abbauen

Nachrichtenarchiv - 06.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Triebswerksbauer MTU Aero Engines will bis Ende des Jahres 2021 zwischen eintausend und 1.500 Stellen abbauen. Das hat der Münchner Konzern mitgeteilt. An den deutschen und internationalen Standorten wolle man seine Kapazitäten um 10 bis 15 Prozent reduzieren. Betriebsbedingte Kündigungen wolle man vermeiden, so Vorstandschef Winkler. Statt dessen setze man auf auf Altersteilzeit, Vorruhestand und eine Reduzierung der Arbeitszeit. Grund für den Stellenabbau sei der Einbruch im Luftverkehr durch die Corona-Krise. MTU Aero Engines beschäftigt derzeit rund zehntausend Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 11:00 Uhr