"Moulin Rouge" erhält Tony Award als bestes Musical

Söder attackiert Freie Wähler - Aiwanger attackiert Medien

München: CSU-Chef Söder hat den Freien Wählern die Mitschuld am schlechten Wahlergebnis der Union bei der Bundestagswahl gegeben. Söder sagte im BR-Interview, hätten die Freien Wähler nicht so kandidiert, wie sie kandidiert haben, hätte es jetzt schon eine klare Mehrheit für ein bürgerliches Bündnis gegeben. Zudem kritisierte er die inhaltliche Nähe der Freien Wähler zu Positionen der AfD. - Die CSU hat in Bayern mit 31,7 Prozent das schlechteste Ergebnis seit mehr als 70 Jahren eingefahren. Am Vormittag berät der Partei-Vorstand in München. Freie Wähler-Chef Aiwanger macht die Medien dafür verantwortlich, dass seine Partei den Einzug in den Bundestag verpasst hat. Dem BR sagte Aiwanger, seine Partei habe als einzige versucht, Themen wie eine vernünftige Corona-Politik, Landwirtschaft, Wasserstoff und Rente zu spielen. Aber das habe die Medien nicht interessiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 08:00 Uhr