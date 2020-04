Motorsport-Legende Stirling Moss stirbt mit 90 Jahren

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Motorsport-Legende Stirling Moss ist tot - er starb nach langer schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in London. Das bestätigte seine Ehefrau. Moss galt als einer der besten Formel1-Piloten, trotzdem schaffte er es in seiner Karriere nie, sich den Weltmeister-Titel zu sichern. Viermal wurde Moss WM-Zweiter, dreimal Dritter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 13:00 Uhr