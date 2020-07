Motorradfahrer demonstrieren in Nürnberg gegen mögliche Fahrverbote

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Am späten Vormittag wollen rund 2.000 Motorradfahrer gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstrieren. Die Biker planen, in einer 2,5 Kilometer langen Kolonne den Nürnberger Stadtring zu umfahren. Ähnliche Aktionen gab es bereits in München, Berlin und anderen Großstädten. Anlass für die Demonstration ist ein Beschluss des Bundesrates. Mit ihm wird die Bundesregierung aufgefordert, Fahrverbote umzusetzen, um den Motorradlärm zum Beispiel in beliebten Ausflugsgegenden zu reduzieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 06:00 Uhr