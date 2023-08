Motorrad-Profi Niedermeier stirbt bei Rennen in den Niederlanden

Eenrum: Bei einem beliebten Motorradrennen in den Niederlanden ist ein Profi-Biker aus dem Raum München ums Leben gekommen. Der 37-Jährige Florian Niedermeier war als Beifahrer im Gespann mit Marco Hundsrucke auf der Strecke beim Masters of Sidecars. Wie das Portal Speedweek berichtet, fuhren beide in einer Kurve durch die Bande. Laut einem Teilnehmer war das Gespann kurz vorher auseinandergebrochen. Niedermeier verstarb noch an der Unfallstelle, der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Jetzt wird untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 10:45 Uhr