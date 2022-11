Motiv für Gewalttat in Weilheim mit vier Toten ist weiter unklar

Ukraine feiert den Abzug der russischen Truppen aus Cherson

Kiew: Tausende junge Menschen haben auf dem Maidan in der ukrainischen Hauptstadt den Abzug der russischen Truppen aus Cherson gefeiert. In seiner nächtlichen Videobotschaft sprach Präsident Selenskyj von einem historischen Tag, ukrainische Spezialkräfte seien bereits in der Stadt. Cherson war kurz nach Beginn des Krieges von russischen Truppen eingenommen worden und die einzige Regionalhauptstadt, die von Russland erobert worden war. Angesichts der Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive hatte die russische Armee am Mittwoch ihren Rückzug aus dem Norden der Region Cherson und deren gleichnamiger Hauptstadt angeordnet. Für Moskau ist die Region strategisch von großer Bedeutung, um die Offensive in Richtung Mykolajiw und zum Schwarzmeerhafen Odessa fortsetzen zu können. Darüber hinaus liegt der in Cherson der Kachowka-Staudamm, der die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit Wasser versorgt.

