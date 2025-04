Mossad-Chef verhandelt in Katar über Freilassung israelischer Geiseln

Tel Aviv: Der Chef von Israels Geheimdienst, Barnea, soll wohl persönlich die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln vorantreiben. Laut Medienberichten ist er für Verhandlungen nach Katar gereist. Dort wird er nach Angaben der "Jerusalem Post" mit Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani zusammenkommen. Katar vermittelt gemeinsam mit Ägypten bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Die israelische Regierung will zehn Geiseln im Gegenzug für eine 45-tägige Feuerpause freibekommen. Die Hamas will hingegen nur einem endgültigen Ende des Krieges zuzustimmen. Nach israelischen Informationen befinden sich derzeit noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichen von Verschleppten in Gaza. Die israelischen Streitkräfte drohten für den Fall, dass nicht bald Geiseln freigelassen werden, mit einer militärischen Eskalation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 07:00 Uhr