Moslems feiern erstes Freitagsgebet in der Hagia Sofia seit 86 Jahren

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Hagia Sophia ist nun offiziell wieder eine Moschee. Gemeinsam mit Hunderten Gläubigen vollzog der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittag in dem historischen Bauwerk das erste Freitagsgebet seit 86 Jahren. Tausende weitere Gläubige verfolgten das Geschehen vor Videowänden rund um die Hagia Sofia. Sie war fast 1.000 Jahre lang die größte Kirche des Christentums. 1453 machten die osmanischen Eroberer daraus eine Moschee. Republikgründer Atatürk erklärte das Bauwerk dann 1934 zum Museum. Ihre neuerliche Umwandlung in eine Moschee auf Initiative der Regierung Erdogan löste international scharfe Proteste aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 18:00 Uhr