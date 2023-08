Moskaus erste Mondmission seit 1976 ist gescheitert

Moskau: Russlands aktuelle Mondmission ist gescheitert. Die Raumsonde Luna-25, die planmäßig morgen in der Nähe des Mond-Südpols landen sollte, ist auf der Oberfläche des Erdtrabanten aufgeschlagen und zerstört worden. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos teilte mit, zuvor habe es eine - so wörtlich - außerplanmäßige Situation gegeben. Die genauen Gründe müssten noch geklärt werden. Die Sonde war am 11. August gestartet und am Mittwoch in die Mondumlaufbahn eingetreten. Bereits gestern war jedoch der Kontakt zu dem rund 1800 Kilogramm schweren Apparat abgerissen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 19:30 Uhr