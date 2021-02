Moskauer Staatsanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Haft für Nawalny

Russische Studie zeigt hohe Wirksamkeit des Sputnik-Impfstoffs

Moskau: Russische Forscher haben im medizinischen Fachblatt "The Lancet" neue Details zum Corona-Impfstoff Sputnik-V veröffentlicht. Demnach hat das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Damit wäre Sputnik-V in etwa genauso wirksam wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna und deutlich effektiver als das Vakzin von AstraZeneca. Den Wissenschaftlern zufolge gab es bei den Tests nur in wenigen Fällen schwere Reaktionen, die aber nicht auf das Vakzin zurückzuführen seien. Die meisten Probanden hätten lediglich von grippeähnlichen Symptomen berichtet. Russland strebt auch eine Registrierung in der EU an, nachdem der Impfstoff schon in mehr als 15 Ländern eingesetzt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 16:00 Uhr