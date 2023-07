Moskauer Gericht verwirft Berufungsantrag des Kreml-Kritikers Kara-Mursa

Kurzmeldung ein/ausklappen Brennender Frachter liegt stabil und sicher an neuem Ankerplatz

Schiermonnikoog: Das Abschleppen des brennenden Autofrachters "Fremantle Highway" ist erfolgreich verlaufen. Das Schiff liegt seit heute Mittag an seinem neuen Ankerplatz vor der Insel Schiermonnikoog in der Nordsee. Das Manöver sei problemlos verlaufen, berichtete die Wasserbehörde in Den Haag. Weiterhin ist ein Spezialschiff in der Nähe, das notfalls austretendes Öl aufnehmen soll. Bisher scheinen die Tanks aber zu halten, das Schiff gilt als stabil und intakt. Noch immer soll es aber an Bord brennen. Auch die geladenen 3.800 Autos - darunter 500 Elektrofahrzeuge mit schwer zu löschenden Akkus - sind weiter in den Laderäumen.

