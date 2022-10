Moskauer Gericht lehnt Berufung im Fall der US-Basketballspielerin ab

Steinmeier äußert sich skeptisch zu Friedensverhandlungen mit Moskau

Kiew: Bundespräsident Steinmeier zeigt sich skeptisch in Bezug auf Friedenverhandlungen der Ukraine mit Russland. Kurz vor seiner Abfahrt aus Kiew sagte Steinmeier im Interview mit den ARD-Tagesthemen, jeder wünsche sich zwar, dass die Kämpfe zu Ende gehen. Aber das russische Vorgehen in der Ukraine lasse einen zweifeln, ob in Moskau Verhandlungspartner sind, die am Ende einigungsfähig sind. Es dürfe nicht dazu kommen, dass ein Landraub mit einem Waffenstillstand besiegelt werde, so der Bundespräsident. Steinmeier war heute überraschend nach Kiew gereist und hatte dort Präsident Selenskij und Kiews Bürgermeister Klitschko getroffen. Kurz nach seiner Ankunft hatte Steinmeier in der nordukrainischen Stadt Korjukiwka Zuflucht in einem Luftschutzkeller suchen müssen. Die dortigen Erfahrungsberichte von Bewohnern, wonach zum Beispiel Kinder zwischen Leichen spielen mussten, nannte Steinmeier unerträglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2022 22:45 Uhr