Moskauer Bolschoi-Theater setzt Stück über Tanzlegende Nurejew ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils Regen bei maximal 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt und gebietsweise Regen, in höheren Lagen anfangs Schnee; nachmittags im Osten meist trocken. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, am Samstag meist freundlich, bis zu 21 Grad warm. Am Sonntag bewölkt mit Regen und einzelnen Gewittern. Wieder kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2023 11:45 Uhr