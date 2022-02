Moskau wirft Ukraine Granatenbeschuss von Grenzanlage vor

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Regierung beschuldigt Kiew, einen russischen Grenzposten durch Granatenbeschuss zerstört zu haben. Am Morgen, so hieß es, habe eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Posten lag demnach etwad 150 Meter von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. In der Ostukraine, wo die ukrainische Armee seit 2014 gegen pro-russische Milizen kämpft, hatte die Gewalt in den vergangenen Tagen zugenommen. Die Europäische Union hat inzwischen beschlossen, die Ukraine im Konflikt mit Russland mit einem Milliardenbetrag zu unterstützen. Die 1,2 Milliarden Euro sollen in zwei Tranchen schnell ausbezahlt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 12:00 Uhr