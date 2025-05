Moskau will verhandeln ohne Waffenruhe

Russland demonstriert Verhandlungsbereitschaft: Präsident Putin meine seinen Vorschlag für Friedensgespräche in der Türkei ernst, sagte ein Sprecher des Kreml. Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe wies er jedoch zurück. US-Präsident Trump erwägt, für das mögliche Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Kremlchef Putin am Donnerstag in die Türkei zu fliegen

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2025 19:15 Uhr