Moskau will Tiergarten-Mörder in Gefangenenaustausch mit den USA einbeziehen

Washington: Russland hat angeboten, zwei US-Bürger freizulassen, wenn Deutschland den so genannten Tiergarten-Mörder überstellt. Das hat der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA bestätigt. Beim Tiergarten-Mord hatte ein Russe in Berlin einen Mann erschossen. Die Justiz ist überzeugt, dass der Täter im Auftrag der Regierung in Moskau handelte. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow hatten gestern zum ersten Mal seit der russischen Invasion in der Ukraine miteinander telefoniert. Dabei ging es um die Freilassung einer Basketballerin und eines früheren US-Soldaten, die in Russland in Haft sind. Washington hatten angeboten, diese gegen einen in den USA inhaftierten russischen Waffenschmuggler auszutauschen. Den sogenannten Tiergarten-Mörder in den Gefangenenaustausch miteinzubeziehen lehnt Washington zwar offiziell ab, hat aber nach Informationen des Senders CNN dennoch Kontakt mit der Bundesregierung aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2022 08:00 Uhr