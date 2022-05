Moskau warnt Schweden und Finnland erneut vor NATO-Beitritt

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Kurz vor Parlamentsberatungen über einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland hat Russland erneut vor diesem Schritt gewarnt. Dies würde die weltweite Lage radikal ändern, sagte Vize-Außenminister Rjabkow der Agentur Interfax. Beide Länder sollten sich keine Illusionen machen, dass Russland eine derartige Entscheidung einfach hinnehmen würde. Präsident Putin hatte am Wochenende eine Verschlechterung der aus seiner Sicht bislang guten nachbarschaftlichen Beziehungen angekündigt. In Stockholm und Helsinki beraten die Abgeordneten im Lauf des Tages über die Vorschläge der Regierungen, dem westlichen Militärbündnis beizutreten. - Im Kriegsgebiet macht das ukrainische Militär offenbar Fortschritte bei der Rückeroberung der Region nördlich der zweitgrößten Stadt Charkiw. Wie das Verteidigungsministerium meldete, konnten Soldaten bis an die russische Grenze vorstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 10:00 Uhr