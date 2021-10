Moskau verhängt wegen steigender Corona-Zahlen Beschränkungen

8,6 Millionen Beschäftigte arbeiten für weniger als 12 Euro pro Stunde

Berlin: In Deutschland arbeiten derzeit etwa 8,6 Millionen Beschäftigte für weniger als 12 Euro brutto in der Stunde. Das ist das Ergebnis einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Gezahlt werden solche Niedriglöhne unter anderem im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, an Putzkräfte, in der Gastronomie und in sozialen Berufen. Zwei Drittel derjenigen, die für unter 12 Euro arbeiten, sind der Untersuchung zufolge Frauen. In den Verhandlungen über eine Ampel-Regierung im Bund wird aktuell über einen bundesweiten Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde diskutiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.10.2021 11:45 Uhr