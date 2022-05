Moskau verbietet Geschäfte mit ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat erstmals auf die wegen des Ukrainekrieges verhängten westlichen Sanktionen reagiert. Gegen rund 30 Energiefirmen in der EU, den USA und Singapur erließ Moskau Strafmaßnahmen. Diese Unternehmen dürfen demnach keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Auf der vom Kreml gestern Abend veröffentlichten Liste steht auch die ehemalige Gazprom-Tochter Gazprom Germania. Das Unternehmen war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es in einer ersten Reaktion, man werte die Ankündigung aus Moskau aus. Die Bundesregierung sowie die Bundesnetzagentur als Treuhänderin von Gazprom Germania seien dabei, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Gazprom Germania betreibt in Deutschland Gasspeicher. Außerdem gehören dem Unternehmen einige wichtige deutsche Gashändler wie etwa Wingas, der unter anderem Stadtwerke beliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 07:00 Uhr