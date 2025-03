Moskau und Washington bestätigen morgiges Telefonat von Putin mit Trump

US-Präsident Trump spricht mit Kreml-Chef Putin: Morgen sind beide zu einem Telefonat verabredet - das haben inzwischen sowohl Washington als auch Moskau bestätigt. Es ist das zweite Gespräch, seit Trump wieder im Amt ist. Aber schon vorab sorgt dieses Telefonat für Irritationen. Denn Trump hat angekündigt, es werde nicht nur um seinen Vorschlag einer Waffenruhe in der Ukraine gehen, er will mit Putin auch über Gebiete und über Kraftwerke sprechen - also im Klartext: Wo die Grenze verlaufen soll - ohne dass die Ukraine dazu gefragt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 13:00 Uhr