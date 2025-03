Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig Angriffe auf Energieanlagen vor

Kiew: Die Ukraine und Russland bezichtigen sich erneut gegenseitig, gegen die vereinbarte Teil-Waffenruhe zu verstoßen. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete, dass die Ukraine die Zahl ihrer Angriffe auf Energieanlagen in den Gebieten Kursk und Belgorod erhöht habe. Es seien Hochspannungsleitungen und Umspannwerke getroffen worden, was Stromausfälle verursacht haben soll. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj bereits Russland Angriffe auf ukrainische Energieanlagen vorgeworfen. Überprüfbar sind die Angaben der Kriegsparteien nicht. Auffällig ist aber, dass beide Seiten nun erstmals ganze Listen mit den Schäden und Verstößen veröffentlichen.

