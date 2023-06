Moskau ruft Anti-Terror-Notstand aus - Konflikt mit Wagner-Chef eskaliert

Meldungsarchiv - 24.06.2023 08:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Es gehe darum, mögliche Anschläge zu verhindern, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Morgen mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft. Gepanzerte Fahrzeuge sind in Moskau unterwegs. Auch eine Autobahn, die vom Süden Russlands nach Moskau führt, wurde gesperrt. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, hat mitgeteilt, mit seinen Truppen das Armeehauptquartier in der südrusssichen Stadt Rostow am Don eingenommen zu haben. Er verlangt Verhandlungen mit Verteidigungsminister Schoigu und dem russischen Generalstabschef Gerrasimow. Die Bevölkerung in dem Gebiet wurde dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Präsident Putin hat angesichts der Ereignisse in Kürze eine Fernsehansprache angekündigt. Prigoschin wirft dem russischen Militär vor, einen Raketenangriff gegen seine Truppen geflogen und dabei etliche Kämpfer getötet zu haben. Die Nachrichtenagentur Tass meldet, der russische Geheimdienst habe ein Strafverfahren gegen Progoschin eingeleitet und die Söldner der Truppe dazu aufgerufen, ihren Chef festzunehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 08:15 Uhr