Moskau nennt neue Angriffe auf Ukraine "massiven Racheakt"

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils bewölkt mit Regen, teils freundlich bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils länger sonnige Abschnitte und nur vereinzelt Schauer, sonst meist bewölkt und gebietsweise Regen bei 8 bis 14 Grad. Starker bis stürmischer Wind. In den Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Warnung vor Orkanböen. In der Nacht später von Nordwesten her Regen und 9 bis 1 Grad. Morgen kaum Änderung. Am Samstag an den Alpen Schnee. Das Wochenende bleibt windig, es wird kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2023 14:45 Uhr