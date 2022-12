Moskau meldet weiteren Drohnenangriff auf russischen Flughafen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Einen Tag nach den Explosionen auf zwei russischen Luftwaffenstützpunkten hat es abermals auf einem Flughafen in Russland gebrannt. Nach einem Drohnenangriff in Kursk etwa 100 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze habe ein Öltank Feuer gefangen, teilten die örtlichen Behörden mit. Russland machte Kiew nicht unmittelbar für den gestrigen Angriff verantwortlich, beschuldigte aber die ukrainischen Streitkräfte, hinter den Angriffen vom Montag zu stecken. Kremlsprecher Peskow nannte sie "Terrorangriffe " und kündigte an, Russland werde die nötigen Schritte zum Schutz wichtiger Anlagen unternehmen. Die Regierung in Kiew äußerte bisher nicht dazu. Präsident Selenskyj besuchte am Dienstag Soldaten nahe der Front im Donbass. Er dankte ihnen für ihren Einsatz und verlieh einige Orden. Moskau hatte die Region im September für annektiert erklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 01:00 Uhr