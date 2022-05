Moskau meldet vollständge Kontrolle der ukrainischen Kleinstadt Lyman

Bär an der bayerischen Grenze reißt möglicherweise 15 Schafe

Scharnitz: In der Nähe der Tiroler Grenzgemeinde sind 15 Schafe gerissen worden. Weitere werden noch vermisst. Einem Bericht des ORF zufolge spricht vieles dafür, dass ein Bär die Schafe getötet haben könnte. Und in einer Mitteilung des Landes Tirol heißt es, dass auf Grund der Spuren von einem, Zitat, großen Beutegreifer, vermutlich einem Bären auszugehen sei. Erst vergangene Woche hatten Wildtierkameras einen Braunbären in der Region aufgezeichnet. Auch in den bayerischen Gemeinden Ohlstadt und Linderhof und bei Schloss Elmau wurden Bärenbilder gemacht. DNA-Spuren sollen jetzt helfen aufzuklären, ob die Schafe tatsächlich von einem Bären gerissen wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2022 03:00 Uhr